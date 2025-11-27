Catena di Sant’Antonio per l’Italia: infortunio anche per Roland Fischnaller! Infermeria ormai stracolma

A poco più di due mesi dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si fa sempre più frequentata l’infermeria in casa Italia. Gli atleti che stanno facendo i conti con problemi fisici sono ormai svariati: Federica Brignone, Marta Bassino, Marta Rossetti, Flora Tabanelli, Dominik Paris, giusto per citare quelli più noti. Nelle ultime ore si aggiunge alla lista degli infortuni un veterano di lungo corso: Roland Fischnaller, il Campione del Mondo di gigante parallelo.

Lo snowboarder 45enne ha rimediato una distorsione alla caviglia destra dopo una caduta in cui è incappato durante l’allenamento a Lech. Nello specifico, come fa sapere la Fisi, l’atleta si è impuntato durante una discesa ed è ricaduto pesantemente sulla neve, picchiando la stessa caviglia. Il nostro portacolori dovrà sostenere un periodo di fisioterapia, prima di essere rivalutato dai medici nelle prossime settimane. Al momento non sono stati comunicati i tempi di recupero.

Roland Fischnaller salterà dunque i primi due giganti della stagione, previsti nel weekend del 6-7 dicembre a Mylin (Cina), e proseguirà con i trattamenti programmati dagli esperti. L’auspicio è che l’azzurro possa recuperare e che abbia la possibilità di tornare in gara in vista dei Giochi (sarebbe la sua settima partecipazione in carriera), con la speranza di essere nelle condizioni ideali per inseguire una medaglia a cinque cerchi che manca al suo palmares.