Federica Brignone traccia un mini bilancio: “E’ un punto di partenza, belle sensazioni sugli sci”

237 giorni dopo la tremenda caduta nel gigante degli Assoluti, Federica Brignone è tornata a fondersi con la neve, avendo gli sci ai piedi. Messo alle spalle un percorso durissimo di riabilitazione presso il J Medical di Torino, la campionessa valdostana ha ottenuto il via libera da parte della Commissione Medica FISI per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero.

Qualche giro compiuto c’è stato con sci da turismo “tigrati” avuti in regalo per i riscontri nel massimo circuito e le sensazioni, a quanto pare, sono state positive a Cervinia: “È stata una giornata perfetta per andare a sciare, con condizioni invernali e vicina a casa. Sono molto contenta di avere rimesso gli sci, ci sono tante cose positive ma c’è ancora tanto da fare“, ha raccontato la tigre di La Salle (fonte: FISI).

“Diciamo che è un primo assaggio, non un punto di arrivo ma di partenza. All’inizio ero un po’ ingessata, giro dopo giro ho trovato un buon feeling, mi è sembrato di non avere mai smesso di sciare, ho sentito la gamba reagire, il contatto con la neve e lo scivolamento è stata una bella sensazione. E’ qualcosa di bello tornare sul mio attrezzo a questo punto, dopo quasi otto mesi, anche se sappiamo che dobbiamo crescere ulteriormente“, ha sottolineato l’azzurra.

Inizia una nuova fase del recupero: “Fra qualche giorno torneremo nuovamente in pista per esplorare, sciare è tutta un’altra cosa rispetto al lavoro in palestra, soprattutto se consideriamo gli angoli, le torsioni e le pressioni di cui abbiamo bisogno per sciare ad alto livello, cercheremo di andare a pari passo con la preparazione atletica“, ha rivelato.

Il suo ritorno in pista, ieri, è coinciso con l’accensione della Fiamma Olimpica per Milano Cortina a Olimpia. Un lungo viaggio che illuminerà i Giochi Invernali in Italia. Lo stesso viaggio che Federica vuol intraprendere, per tingersi dei Cinque Cerchi.