Dominik Paris stringe i denti: sarà in gara oggi a Copper Mountain!

Dominik Paris sarà al cancelletto di partenza del superG di Copper Mountain. L’altoatesino ha stretto i denti e ha recuperato per la gara di quest’oggi, che prenderà il via nella serata italiana (ore 19.00). Sarà l’inizio della stagione della velocità per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, che torna nella località del Colorado quarantanove anni dopo l’ultima volta.

Sono stati dunque sciolti tutti i dubbi sulla presenza di Paris, che qualche giorno fa si era procurato una distorsione alla caviglia durante un allenamento in slalom gigante. Il veterano azzurro è rimasto successivamente a riposo, ma ha poi ripreso gli allenamenti e dunque correrà quest’oggi in superG.

Dopo Copper Mountain, gli uomini-jet sono attesi la prossima settimana a Beaver Creek. Vero che le gare in Nord America non sono sicuramente le più apprezzate da Dominik Paris, ma era importante per il 36enne di Merano recuperare già per oggi, in modo da arrivare agli impegni sulla Birds of Prey (una discesa ed un superG) avendo già rotto il ghiaccio proprio con il superG odierno.

Paris avrà il pettorale numero 15 e partirà appena dopo Mattia Casse. Dunque uno dopo l’altro i due azzurri probabilmente più attesi in questo esordio sulle nevi nord americane. Fari puntati, però, anche su Guglielmo Bosca (6) e Giovanni Franzoni (19), che puntano sicuramente ad un bel piazzamento e possono anche tirare fuori il colpo a sorpresa.