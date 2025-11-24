Calcio
Calcio: Serie A, il derby è del Milan. Roma vincente a Cremona e in vetta
Mancano ancora un paio di partite alla conclusione della dodicesima giornata della Serie A 2025-2026, ma si può tranquillamente dire che il grosso dell’importante sia stato visto in una domenica che, come piatto forte, ha proposto il derby di Milano in quella che può essere una delle ultime volte che lo si gioca nell’attuale San Siro.
La stracittadina meneghina è appannaggio del Milan, che recupera così la seconda posizione in classifica. Decisivo nello 0-1 sull’Inter il gol al 54′ di Pulisic, che sfrutta la corta respinta di Sommer su Saelemakers per insaccare in rete. Al 74′ a salvare il risultato è Maignan, che para il rigore di Calhanoglu assegnato per fallo di Pavlovic su Thuram.
In vetta ci resta senza troppi problemi la Roma, che va a vincere sul campo della Cremonese per 1-3. Reti di Soulé al 17′, che colpisce di sinistro dal limite, di Ferguson, che batte Audero su assist di El Aynaoui, e di Wesley al 69′ con imbeccata questa volta di El Shaarawy. La Cremonese accorcia al terzo minuto di recupero con Folino di testa.
Risale all’ottavo posto la Lazio, che all’olimpico regola per 2-0 il Lecce con reti di Guendouzi al 29′, con un gran gol in spaccata su assist di Basic, e di Noslin al quinto minuto di recupero del secondo tempo, questa volta su azione personale. Nella bassa classifica il Parma passa a Verona: doppietta di Pellegrino al 18′ e all’80 inframmezzata dal pari di Giovane al 65′, 1-2.