Calcio, Fiorentina rimontata e sconfitta a Magonza in Conference League. Prosegue la crisi Viola

La Fiorentina non vede ancora la luce in fondo al tunnel e, dopo essere sprofondata in fondo alla classifica della Serie A con una serie di pessimi risultati che hanno portato all’esonero di Stefano Pioli (stasera c’era Daniele Galloppa in panchina come allenatore ad interim), viene sconfitta in rimonta anche dal Mainz in trasferta per 2-1 quasi all’ultimo minuto nella terza giornata della regular season della Conference League 2025-2026.

La Viola subisce dunque il primo stop europeo della stagione dopo aver totalizzato 6 punti nelle prime due partite, rendendo più complicato il percorso verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale (riservata alla top8 della graduatoria generale) nel periodo in cui la priorità andrà sicuramente al campionato per cercare di uscire dalla zona retrocessione.

La partita era cominciata in discesa per il club toscano, passato in vantaggio al 16′ con il gol di Sohm su assist di Piccoli. Quest’ultimo si è mangiato pochi minuti più tardi il possibile 2-0, mentre nel secondo tempo i padroni di casa sono saliti di colpi creando subito una grande occasione e pareggiando i conti al 68′ con Hollerbach in contropiede. Kean avrebbe segnato il gol vittoria verso l’80° minuto, annullato però per fuorigioco dal Var, e la beffa finale arriva in pieno recupero con il 2-1 firmato da Lee Jae-Sung.