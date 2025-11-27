Calcio femminile, prima amichevole per l’Italia a Orlando contro gli USA: le azzurre si testano

Appuntamento alle 01.00 italiane di sabato 29 novembre per seguire il primo impegno della Nazionale italiana di calcio femminile nella tournée negli Stati Uniti. Le ragazze allenate da Andrea Soncin giocheranno all’Inter&Co Stadium di Orlando contro la fortissima selezione americana. L’invito da parte della United States Soccer Federation nel quarantesimo anniversario della sua fondazione – la prima partita a livello internazionale delle Stars and Stripes fu proprio contro l’Italia, il 18 agosto 1985 a Jesolo – certifica l’ottimo lavoro svolto dalla FIGC, dal CT nostrano.

La compagine tricolore si presenta con 28 calciatrici, pronte a sfidare la compagine più titolata al mondo (vincitrice di quattro edizioni del Mondiale e di cinque ori olimpici), seconda nel Ranking FIFA alle spalle della Spagna. La principale novità è rappresentata da Matilde Pavan, che dopo le ottime prestazioni con il Como e con l’U23 è stata premiata con la presenza nel roster. Insieme a lei si rivedono anche Agnese Bonfantini, assente dallo stage pre Europeo, oltre a Lucia Di Guglielmo, Julie Piga, Arianna Caruso, Manuela Giugliano ed Eleonora Goldoni, che non avevano preso parte alle ultime due gare con Giappone e Brasile.

Risponderanno presente anche le giocatrici che hanno avuto modo di vivere e stanno vivendo a livello di club un’esperienza negli States, ovvero Sofia Cantore e Lisa Boattin, apprezzate oltreoceano nella National Women’s Soccer League tra le fila delle Washington Spirit e delle Houston Dash.

Sarà un test probante, al cospetto di una formazione che davanti al pubblico di casa vorrà dimostrarsi superiore. Gli USA cercheranno di dare un seguito alle vittorie ottenute nei test di ottobre con Portogallo (3-1 nel giorno delle celebrazioni per l’addio al calcio della fuoriclasse Alex Morgan) e Nuova Zelanda (6-0). Non resta che godersi lo spettacolo.