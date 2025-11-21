Calcio femminile: Como-Roma è il big match della settima di Serie A. Bella sfida tra Juve e Fiorentina

Prosegue la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. E lo fa con degli scontri particolarmente interessanti che caratterizzeranno la settima giornata di Campionato, impreziosita da uno scontro al vertice tra l’attuale prima e seconda in classifica.

Proprio così: domenica 23 novembre alle ore 12:30 si fronteggeranno infatti la formazione-rivelazione di quest’anno, il Como, contro a capolista Roma, reduce dall’impegno in Champions contro Oud-Heverlee Leuven. Sfida non facile per le capitoline, alle prese con un team che non ha letteralmente nulla da perdere e che venderà cara la pelle per rimanere a lungo nelle zone alte.

Fascinoso anche la disputa della Juventus, la quale dopo il pirotecnico pari contro la corazzata Lione sfiderà la Fiorentina (domenica 23 novembre, ore 11:00), avversaria che fino a questo momento ha più che altro fornito delle prestazioni altalenanti. Attenzione poi anche al Napoli, pronta a vedersela in esterna contro il Genoa (sabato 22 novembre, ore 12:30).

Fari puntati poi su un altro big match, ovvero Lazio-Inter (domenica 23 novembre ore 12:30) con le biancocelesti e le nerazzurre intenzionate a riscattare le due sconfitte di misura subite rispettivamente contro Roma e Napoli. Il quadro sarà completato da Ternana-Parma (sabato 22 novembre ore 15:00) e Milan-Sassuolo (domenica 23 novembre ore 15:30). Di seguito il quadro completo.