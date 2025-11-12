Atletico Madrid-Juventus oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, canale, streaming

Oggi, mercoledì 12 novembre (ore 21:00), la Juventus affronterà il terzo impegno nella fase a girone unico nell’edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le bianconere giocheranno contro l’Atletico Madrid al Centro Deportivo Alcalá de Henares in un match importante per dar seguito all’avventura in Europa.

Le bianconere vorranno riscattarsi dopo l’ultima sconfitta in campionato contro il Milan. Un ko bruciante per le ragazze allenate da Max Canzi, desiderose di invertire la tendenza in questa competizione, mettendo nel mirino la seconda vittoria dopo quella all’esordio contro il Benfica. Nel secondo impegno, invece, era arrivato un risultato negativo in Germania contro il Bayern Monaco.

Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile. Un unico raggruppamento da 18 squadre, in cui le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La partita tra Atletico Madrid e Juventus, valida per la terza giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena questa sera (ore 21:00) al Centro Deportivo Alcalá de Henares. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 12 novembre

Ore 21:00 Atletico Madrid vs Juventus al Centro Deportivo Alcalá de Henares – Diretta streaming su Disney+.

PROGRAMMA ATLETICO MADRID-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport