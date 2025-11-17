BJK Cup 2026, le possibili avversarie dell’Italia nelle qualificazioni: le azzurre vogliono difendere il titolo

L’Italia conosce i nomi delle 7 possibili avversarie nelle Qualificazioni della Billie Jean King Cup 2026 di tennis: le azzurre, pur essendo le detentrici del titolo (hanno vinto le ultime due edizioni), non avranno una wild card per le Finals, riservata in questa edizione solamente alla Cina, padrona di casa (si giocherà ancora a Shenzhen).

Le azzurre saranno inserite tra le teste di serie, così come le altre formazioni, ad esclusione della Cina, che hanno disputato le Finals nel 2025, ovvero Spagna, Ucraina, Kazakistan, Stati Uniti, Giappone e Gran Bretagna. L’Italia non potrà affrontare queste formazioni.

L’avversaria dell’Italia, infatti, uscirà dalla seconda fascia, che comprende le 7 vincitrici dei Play-off giocati nello scorso fine settimana, ovvero Polonia, Canada, Australia, Svizzera, Cechia, Belgio e Slovenia. Le vincitrici delle Qualificazioni raggiungeranno la Cina alle Finals, mentre le perdenti disputeranno i Play-off.

A partire dalla prossima edizione si tornerà all’antico: sia le Qualificazioni che i Play-off si disputeranno con 7 sfide casa/trasferta che si giocheranno in due giornate, con quattro singolari ed un doppio. Le Finals, invece, resteranno con lo stesso format del 2025.

FASCE SORTEGGIO QUALIFICAZIONI BJK CUP 2026

Teste di serie

Italia

Spagna

Ucraina

Kazakistan

Stati Uniti

Giappone

Gran Bretagna

Seconda fascia

Polonia

Canada

Australia

Svizzera

Cechia

Belgio

Slovenia

CALENDARIO BJK CUP 2026

Settimana del 6 aprile: Qualificazioni (14 Nazioni in 7 sfide casa/trasferta in due giornate) e Gruppi Zonali I (Europa/Africa I, Americhe I, Asia/Oceania I).

Settimana del 21 settembre: Finals a Shenzhen (8 Nazioni: le 7 vincenti delle Qualificazioni e la Cina, ammessa di diritto in qualità di Paese ospitante).

Settimana del 16 novembre: Play-off (14 Nazioni in 7 sfide casa/trasferta in due giornate: le 7 perdenti delle Qualificazioni, e le 7 vincitrici dei Gruppi Zonali I).