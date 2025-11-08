WTA Finals 2025, Elise Mertens e Veronika Kudermetova conquistano il titolo! Battute Timea Babos e Luisa Stefani

Il torneo di doppio femminile andato in scena alle WTA Finals 2025 di tennis, disputate a Riad, in Arabia Saudita, viene conquistato dalla coppia numero 4 del seeding, formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova, che superano nell’ultimo atto la magiara Timea Babos e la brasiliana Luisa Stefani, accreditate della testa di serie numero 7, sconfitte per 7-6 (4) 6-1 in un’ora e quaranta minuti di gioco.

Nel primo set nei quattro game iniziali si va per tre volte al punto decisivo, ma la spunta sempre la coppia al servizio, mentre nel terzo gioco arriva il break a zero di Kudermetova e Mertens, che poi allungano sul 3-1. Babos e Stefani rischiano di finire sotto 2-5, ma si salvano al deciding point e nell’ottavo gioco operano l’aggancio grazie al controbreak a zero che vale il 4-4. Nell’undicesimo game il punto decisivo, invece consegna lo strappo alla belga ed alla russa, che vanno a servire sul 6-5, ma sciupano tre set point, venendo punite al deciding point, che sancisce il 6-6. Il tiebreak di decide su un unico minibreak, arrivato nel quarto punto, con Mertens e Kudermetova che allungano sul 3-1 e poi vincono tutti i successivi punti giocati al servizio, andando a chiudere sul 7-4 dopo un’ora e dieci minuti di battaglia.

La seconda frazione risente dell’esito della prima e si trasforma in un dominio della russa e della belga, che in avvio vincono 8 dei primi 9 punti giocati e con il break a zero del secondo gioco scappano subito sul 2-0. Babos e Stefani mancano due occasioni per l’immediato controbreak ed al punto decisivo finiscono sotto 0-3. Il finale è tutto per Kudermetova e Mertens, che dal 3-1 vincono 12 degli ultimi 15 punti giocati, con break a trenta nel sesto game, e centrano il titolo al primo championship point sul 6-1 in mezz’ora di gioco.

Le statistiche premiano la belga e la russa, che vincono 67 punti contro i 50 andati alla magiara ed alla brasiliana, con Mertens e Kudermetova che convertono 4 delle 6 palle break avute a disposizione e ne cancellano 6 delle 8 concesse alle avversarie, facendo la differenza anche con la prima di servizio, con la quale vincono il 73% dei punti contro il 55% al quale si attestano le rivali odierne.