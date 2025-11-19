Biathlon, i convocati dell’Italia per Oestersund: torna Lisa Vittozzi

È ormai tutto pronto per dare il via ad una nuova stagione, annata che riserverà, nel suo culmine, il momento più atteso nella carriera di un atleta, le Olimpiadi. Prima di arrivare però alla rassegna a cinque cerchi di Milano Cortina è il momento di scaldare i motori e di scendere in pista per le gare ufficiali.

Sarà composta da undici elementi, cinque donne e sei uomini, la spedizione azzurra che prenderà parte alla prima tappa della Coppa del mondo di biathlon in programma sulla pista svedese di Oestersund. La piacevole novità è rappresentata dal ritorno alle gare di Lisa Vittozzi dopo un anno di assenza a causa dei problemi alla schiena. .

Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato Lisa Vittozzi (al rientro in una competizione ufficiale dopo avere saltato l’intera scorsa stagione), Dorothea Wierer, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Samuela Comola fra le donne, mentre in campo maschile sono stati selezionati Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer.

Il fitto programma di gare si aprirà sabato 29 novembre con le staffette, gare a cui seguiranno domenica 30 novembre le staffette miste, successivamente si disputeranno l’individuale femminile martedì 2 dicembre, l’individuale maschile mercoledì 3 dicembre, la sprint femminile venerdì 5 dicembre, la sprint maschile sabato 6 dicembre e le due pursuit domenica 7 dicembre. La composizione delle staffette verrà comunicata dallo staff tecnico due giorni prima l’inizio delle gare.