In questa intervista con Alice Liverani scopriamo il percorso di Giada Benazzi: dagli inizi indoor al passaggio decisivo al beach volley, i titoli di campionessa italiana, l’alleanza vincente con Erika Ditta nel 2025 e la “fame” che non si spegne. ️ Cosa troverai in questo video: * Il racconto dell’evoluzione tecnica: battuta, lettura, attacco in sabbia * Come si costruisce una coppia competitiva nel beach volley oggi * I momenti-chiave: la doppia affermazione tricolore nel 2020 e nel 2023 * Le vittorie di tappa del campionato 2025 e i progetti per il resto della stagione * Il messaggio personale di Giada per le nuove generazioni e il suo lo-rookie-spirit che ancora la guida. Se ami il beach volley, le storie umane dietro lo sport e vuoi cogliere i segreti di una campionessa italiana, attiva la campanella, lascia un commento e condividi! #GiadaBenazzi #BeachVolley #FOCUS #VolleyItalia #Sabbia #SportStory ️ conduce Alice Liverani