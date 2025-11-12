Dove vedere in tv Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Nuova settimana con il doppio impegno in Eurolega per l’Olimpia Milano. Una tre giorni di fuoco al Forum per la squadra di Ettore Messina, che comincerà questa sera con la sfida valevole per la decima giornata contro i francesi dell’Asvel Villeurbanne. Una partita assolutamente da vincere per Milano, che affronta il fanalino di coda e quindi non può permettersi una sconfitta.

Milano deve trovare continuità in campo europeo e vuole proseguire sulla striscia del fantastico successo dopo due tempi supplementari in casa dell’Efes. L’Olimpia ha piazzato alcune vittorie decisamente importanti come quelle a Belgrado con la Stella Rossa e a Kaunas; mentre al Forum l’unico successo al Forum è arrivato proprio contro un’altra squadra francese, il Paris

L’Asvel è reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta, dove ha segnato al massimo 67 punti, perdendo addirittura di 37 sul campo dello Zalgiris. Una situazione in classifica decisamente preoccupante per i francesi, che anche quest’anno sembrano davvero lontani dal poter competere per la zona playoff.

Il match Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne, valevole per la decima giornata dell’Eurolega 2025-2026, si giocherà alle ore 20.30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket e in diretta streaming su SkyGo, NOW TV. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-ASVEL VILLEURBANNE

Mercoledì 12 Novembre

Ore 20.30 Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne – Diretta tv su Sky Sport Basket

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-ASVEL VILLEURBANNE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGo, NOW TV

Diretta Live testuale: OA Sport