Basket, Luca Banchi seleziona i 12 per Italia-Islanda: iniziano le qualificazioni ai Mondiali

Luca Banchi ha selezionato i 12 giocatori per Italia-Islanda, incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket. Il Commissario Tecnico farà il proprio esordio sulla panchina della Nazionale nella serata di giovedì 27 novembre (ore 20.00) a Tortona, in una sfida da non sbagliare per non complicare fin da subito il cammino verso la rassegna iridata.

Dal gruppo dei convocati sono dunque stati esclusi Elisèe Assui, Leonardo Candi, Diego Garavaglia e Riccardo Rossato. Amedeo Tessitori sarà il capitano in campo (Achille Polonara non potrà essere presente per ovvi motivi) e sarà uno dei fari della squadra insieme a Sasha Grant, Stefano Tonut, Amedeo Della Valle, Gabriele Procida. Esordio assoluto in azzurro per Francesco Ferrari, Matteo Librizzi, Luigi Suigo e Luca Vincini.

Luca Banchi ha fatto un punto della situazione in conferenza stampa: “Veniamo da giornate proficue di lavoro e in questo senso allenarci in una struttura così moderna e ospitale ci ha aiutato, dobbiamo giocoforza ottimizzare i momenti condivisi perché il tempo a nostra disposizione è ridotto. Nei ragazzi ho trovato grande disponibilità nel trovare un’intesa e una rapida conoscenza reciproca. Vogliamo cercare di mostrare il miglior volto possibile, posso già assicurare che non mancheranno spirito e determinazione e noi poi proveremo ad aggiungere qualità di gioco“.

Il tecnico ha poi proseguito: “Affrontiamo una squadra per 9/12 è la stessa dell’ultimo Europeo e che in panchina ha lo stesso coach da 11 anni. Insomma, le nostre situazioni sono diverse ma certamente ci faremo trovare pronti, il sole-out in questo senso ci offre maggiori motivazioni. Il tentativo è quello di trovare un equilibrio tra competitività immediata e futuribili del gruppo, ho a disposizione 16 atleti e posso già anticipare che da venerdì si aggregherà al raduno Nico Mannion“.

I CONVOCATI PER ITALIA-ISLANDA

Amedeo Della Valle (guardia, Brescia)

Stefano Tonut (guardia, Milano)

Amedeo Tessitori (centro, Venezia), capitano

Gabriela Procida (guardia/ala, Real Madrid)

Francesco Ferrari (ala, Cividale del Friuli)

Tommaso Baldasso (guardia, Tortona)

Luigi Suigo (centro, Mega Superbet Basket)

Davide Casarin (guardia, Cremona)

Matteo Librizzi (playmaker, Varese)

Sasha Grant (ala, Cremona)

Luca Vincini (ala/centro, Sassari)

John Petrucelli (ala, Trapani)