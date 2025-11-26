Basket femminile: Schio travolge il Flammes Carolo ed è seconda nel girone di Eurolega

Il Famila Schio non ha nessun problema contro il Flammes Carolo nell’ultima giornata del primo girone di Eurolega. Netto il successo della formazione allenata da Victor Lapena, che contro la squadra al confine tra Francia e Belgio (Charlevile-Mézières, Grand Est francese) si regala la performance che la spedisce al secondo posto del girone B della rassegna continentale. 74-57 il risultato finale, Jessica Shepard va in doppia doppia con 16 punti e 14 rimbalzi, ma la performance odierna è soprattutto un lavoro di squadra importante. Per le ospiti 13 di Noemie Brochant.

Il primo quarto è quello che, nei fatti, decide la situazione a favore delle scledensi, che partono subito a mille con le triple di Verona e Laksa. Aggiungendo anche Shepard e Keys, si arriva a un 14-0 nei primi 5’07”. I primi due punti del club transalpino arrivano con Hirsch, ma sono una goccia nel mare del dominio di Schio, che chiude il quarto su un 22-5 che dice tutto circa la direzione presa dal match.

C’è soprattutto la mano di Strunc nel tentativo da parte del Flammes di tenere vivo il match: sono lei e Jerome a ridare speranza alle ospiti fino al -8 (24-16) dopo poco più di 3′ di secondo periodo. Inesorabilmente, però, emerge il grande problema da parte delle francesi: come fermare un reparto lunghe come quello del Famila. E se si aggiunge il contributo di Conde il gioco è fatto: nuovo +18 (36-18) per le padrone di casa a 2’25” dall’intervallo. E al riposo il punteggio è 40-21.

Shepard continua a guadagnarsi liberi in quantità nelle fasi iniziali del terzo quarto, che pure si rivela ricco non tanto di canestri quanto di errori da una parte e dall’altra, tant’è che dopo 5 minuti il punteggio è di 44-27 con quattro viaggi in lunetta della numero 32, una tripla di Strunc e un 2+1 di Brochant.Il motore di Schio si riaccende con Zandalasini e Zanardi, decisamente a proprio agio nel contenere le istanze di rimonta che in questa fase ha soprattutto Clarke. Proprio Zanda, dall’angolo, piazza la tripla del 56-35, che nei fatti chiude la partita.

Panzera ci mette ulteriore carico con due triple di fila, con Zandalasini il divario sale a 26 lunghezze, poi il Famila rallenta un po’ e concede qualche canestro a Brochant e Gomis, ma del resto in questa situazione di punteggio se lo può ampiamente permettere. Anche se, in realtà, Schio rallenta un po’ troppo, se è vero che a 3′ dalla fine il Flammes si ritrova con la spinta di Brochant capace di riportarlo sul -12. Poco male: rimbalzo di Shepard e nuovo +14. Finisce 74-57, Schio va al secondo posto e si unisce al girone con Girona, Bourges e USK Praga.

SCHIO – Zanardi 5, Verona* 10, Conde* 4, Panzera 8, André 2, Zandalasini 11, Badiane 2, Keys* 2, Shepard* 22, Laksa* 8. All. Lapena

CAROLO – Brochant* 13, Franchelin* 7, Jerome 4, Strunc* 10, Bouderra ne, Dixon* 7, Madjo ne, Hirsch 2, Clark* 8, Gomis 6. All. Yernaux