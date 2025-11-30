Basket, Luca Banchi: “Questa sera abbiamo conquistato una vittoria contro una grande squadra”

L’Italia firma l’impresa a Klaipeda battendo la temibile Lituania per 81-82 nelle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 e rialzando subito la testa dopo il ko casalingo contro l’Islanda di giovedì sera, rimettendo di fatto il bilancio in perfetta parità e centrando una vittoria pesantissima per il cammino nel girone D grazie a 24 punti di uno scatenato Gabriele Procida e 16 punti di Stefano Tonut, con 15 punti di Nico Mannion e una difesa monumentale di John Petrucelli sull’ultima azione.

Il CT Luca Banchi trova così il primo successo sulla panchina dell’Italia, con il Commissario Tecnico ha commentato così attraverso il sito della FIP la prestazione odierna dei suoi ragazzi: “Questa sera abbiamo conquistato una vittoria contro una grande squadra. Siamo felici per il risultato e per come è maturato, ovvero con personalità e unità di squadra. Abbiamo trovato risorse mentali e tecniche nei momenti più difficili giocando bene in difesa e gestendo bene gli ultimi possessi. Il modo migliore per continuare a costruire qualcosa di buono.”

Queste invece le parole di uno dei protagonisti di questa serata ovvero Gabriele Procida:“Sono molto contento per i ragazzi e per coach Banchi, alla sua prima vittoria come CT della Nazionale. Personalmente mi sono divertito a stare in gruppo con tutti i compagni questa settimana, dentro e fuori dal campo. Stasera abbiamo combattuto fino alla fine su un campo difficile e contro un avversario di alto livello”.