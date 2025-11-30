GLI EROI DEL BALTICO! Italia corsara in Lituania! Mannion e Procida firmano l’impresa: rilancio azzurro verso i Mondiali

Pronto riscatto dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027. La squadra azzurra, allenata da Luca Banchi, porta a casa la vittoria in quel di Klaipeda, Lituania, per 81-82 contro i padroni di casa grazie a un canestro di Nico Mannion a 7″5 dalla fine. Tre i grandi protagonisti: Gabriele Procida, che mette 18 dei suoi 24 punti in un clamoroso ultimo quarto, Stefano Tonut, che si riscatta con 16, e il già citato Mannion, a quota 15. Dall’altra parte 18 di Ignas Sargiunas e 14 di Marek Blazevic.

Cominciano meglio i lituani, con Zemaitis e Blazevic che nei primi due minuti siglano il 7-0 azzurro contro un’Italia che fa fatica a trovare ritmo. Tonut sblocca tutto da tre con tanto di tabellata, e questo avvia il contro-parziale azzurro: Procida stoppa Zemaitis, Tonut realizza ancora e Mannion pareggia dalla lunetta. Ed è proprio la connection milanese a mandare avanti l’Italia (10-11), poi Ferrari si regala anche lui una stoppata, e che stoppata, su Gudaitis. Il momento buono degli azzurri lo fermano Velicka e Radzevicius, ma da qui parte una fase di punto a punto in cui da una parte Casarin e Tonut, dall’altra Sargiunas mettono insieme quello che è il 19-16 Lituania dopo un quarto.

Si riparte con i padroni di casa più convinti, che dopo il -1 di Petrucelli hanno in Rubstavicius e Blazevic gli uomini che fanno partire il momento migliore lituano. Procida prova a interromperlo da oltre l’arco, ma ancora Rubstavicius lo interrompe e questa volta la Lituania sembra poter colpire a tutto campo, con Radzevicius che firma il massimo vantaggio a quota 31-21. Arriva qualche concessione dalla lunetta dopo il timeout di Banchi, Mannion e Petrucelli ringraziano con due 2/2, poi Suigo colpisce dall’arco per i primi punti in azzurro. Il minuto lo deve chiamare Kurtinaitis, che punta molto su Gudaitis per far ripartire i suoi. La Lituania cerca un altro allungo, ma non lo trova più di tanto e così all’intervallo si va sul 39-34. Il tutto con i baltici che tirano 38 volte contro le 22 degli azzurri.

Si riparte con Mannion che, dopo un paio di minuti con pochi canestri, spinge l’Italia con la tripla del -2, sbagliando però quella del sorpasso. Il pareggio, dopo il timeout di Kurtinaitis, lo sigla Ferrari. La Lituania reagisce con il 5-0 di Rubstavicius e Sargiunas, ma a questo punto gli azzurri restano sempre lì con Petrucelli e Procida che colpiscono dall’arco. Resta però il problema dei rimbalzi concessi, che seppure siano meno rispetto ai primi due quarti restano rilevanti. Il divario resta sempre quello intorno ai 5 punti, con Tonut che continua a sentirsi caldissimo. C’è anche la variabile Tessitori, che inizia a realizzare e pareggia sul 54-54, che poi è il punteggio che ci si porta dietro a 10′ dal termine.

Procida si prende di forza due liberi, Kurtinaitis protesta troppo e si vede comminare un tecnico, Della Valle segna il suo tiro dalla lunetta, Procida lo segue con i suoi due, poi inchioda la gran schiacciata che vale il 54-59. Zemaitis replica da tre, e a questo punto la partita si trasforma in un incredibile Procida contro tutti perché a ogni sua tripla replica un qualsiasi lituano. Di Rubstavicius il 68-68 dopo la fine del momento delle bocche da fuoco da lontano. Chi non si ferma è Procida, che con un gioco da tre punti va per il 68-73. Tessitori piazza un tiro da tre fuori norma, da nove metri, per il +8, ma la Lituania continua a non mollare. Blazevic e Sargiunas riportano sotto i padroni di casa, Mannion guadagna due liberi, ma sono una goccia nella rimonta lituana. Sono proprio Mannion e Tessitori a gestire male due possessi fondamentali, poi la difesa c’è, ma sul perimetro: Velicka trova un tiro da tre difficile che, a 13″ dalla fine, manda la Lituania avanti di uno. Banchi chiama timeout, e in uscita da questo Mannion spezza un (mal fatto) raddoppio Blazevic-Sargiunas per l’81-82. Timeout Kurtinaitis, Petrucelli non concede niente a Velicka che è costretto a un tiro ancora più difficile: lo sbaglia, Tonut tocca la palla e l’Italia vince.

LITUANIA-ITALIA 81-82

LITUANIA – Blazevic* 14, Velicka, Radzevicius* 12, Gudaitis 5, Beliauskas, Masiulis*, Danusevicius ne, Zemaitis* 8, Sargiunas 18, Rubstavicius 12, Paliukenas*. All. Kurtinaitis

ITALIA – Della Valle 1, Mannion* 15, Tonut* 16, Tessitori* 9, Procida* 24, Ferrari* 2, Baldasso ne, Suigo 3, Casarin 3, Grant ne, Vincini, Petrucelli 9. All. Banchi