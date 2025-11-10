Basket, i migliori italiani della settima giornata di Serie A. Baldasso e Biligha fanno volare Tortona, Della Valle domina per Brescia

Si è disputata ieri la settima giornata del massimo campionato italiano di basket che ha visto i successi di Trapani, Brescia, Milano, Napoli, Tortona, Bologna, Venezia e Cantù. Una domenica che si è tinta anche molto d’azzurro, con diversi italiani protagonisti e decisivi.

Si è partiti da Trapani, dove gli Shark hanno battuto Cremona in uno dei big match di giornata e Davide Casarin si sta confermando uno dei migliori italiani in questa stagione e anche nella sconfitta il giocatore veneto si è messo in luce con 13 punti e 6 assist. Partita praticamente speculare anche per John Petrucelli, che ha aiutato Trapani a vincere con 11 punti e 6 assist. Vince Brescia contro Treviso e, ancora una volta, tra i protagonisti c’è Amedeo Della Valle, che chiude un’ottima prestazione con 25 punti e 4 assist.

Netta vittoria per l’Olimpia Milano contro Treviso e per i biancorossi spiccano diversi italiani, come Nico Mannion con 15 punti e 5 assist, ma anche Pippo Ricci, con 12 punti e 4/6 da oltre l’arco, e Leonardo Totè, anche lui con 12 punti. A sorpresa cade, invece, Trento in casa contro Napoli, in un match però dominato dagli stranieri; mentre Tortona si impone di misura su Varese e il match lo decide il canestro finale di Tommaso Baldasso e la stoppata di Paul Biligha, che colorano così d’azzurro il successo dei piemontesi, mentre per Varese non bastano gli 11 punti di Davide Alviti.

Vittoria di misura anche per la Virtus Bologna, che ha battuto Reggio Emilia con solo due punti di scarto e tra gli emiliani spicca Daniel Hackett, autore di 15 punti e 3 assist. Vittoria anche per Venezia in casa contro Sassari e tra i protagonisti per i veneti c’è Leonardo Candi, che segna 10 punti e distribuisce ben 8 assist. Infine, nell’ultimo match di giornata derby tra neopromosse e vittoria per Cantù dopo un tempo supplementare, anche se sul parquet sono stati soprattutto gli stranieri a fare la differenza.