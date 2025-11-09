Basket, vittorie per Trapani, Brescia e Milano in Serie A. Blitz esterno di Napoli a Trento

Si sono completate da poco le prime quattro partite per la settima giornata della Serie A di basket 2025-2026 di quest’oggi, con il turno odierno che prosegue in questi minuti fino alla prima serata: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto nelle sfide già archiviate di oggi domenica 9 novembre.

TRAPANI SHARK-VANOLI CREMONA 96-90

Trapani rispetta il fattore campo nel lunch match battendo la Vanoli Cremona per 96-90. Inizio favorevole ai lombardi (22-28), con i siciliani che reagiscono nella seconda frazione conservando un vantaggio di due lunghezze all’intervallo lungo (50-48). Nella ripresa gli Shark provano un allungo andando anche a +6 (73-67), con la Vanoli che insegue a -5 alla terza sirena (76-71). Nel quarto conclusivo gli uomini di Jasmin Repesa mantengono i nervi saldi e respingono gli ultimi assalti degli ospiti fino al 96-90 con cui esultano di fronte al pubblico di casa per il successo interno che segue quello di pochi giorni fa contro Napoli.

TOP SCORER

Trapani: Ford 19, Notae 16, Eboua 15

Cremona: Willis 21, Durham 17, Jones 14

GERMANI BRESCIA-PALLACANESTRO TRIESTE 98-75

La Germani Brescia torna momentaneamente in vetta alla classifica – in attesa del risultato della Virtus Bologna impegnata contro l’Unahotels Reggio Emilia – battendo al PalaLeonessa Trieste per 98-75. Dopo un avvio favorevole ai giuliani (12-18) la Germani alza l’intensità e si porta avanti nella prima frazione (32-25). Nel secondo quarto i biancoblù innestano le marce alte e volano anche a +15 (44-29), con gli ospiti che provano a non perdere troppo terreno e rimangono sotto la doppia cifra di svantaggio dopo 20’ (53-44). Al rientro dagli spogliatoi Trieste accenna una timida reazione, ma Brescia risponde colpo su colpo e rimane a +11 alla terza sirena (71-60). Nella frazione decisiva la Germani torna ad incrementare il margine sfondando anche i venti punti di vantaggio, con gli ospiti che cedono nettamente per il 98-75 con cui i lombardi centrano il secondo successo consecutivo casalingo grazie anche ai 25 punti di uno scatenato Amedeo Della Valle.

TOP SCORER

Brescia: Della Valle 25, Rivers 20, Ivanovic 17

Trieste: Ramsey 20, Ross 19, Uthoff 11

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-NUTRIBULLET TREVISO 87-63

L’Olimpia Milano rialza subito la testa in campionato e vince in casa contro la Nutribullet Treviso per 87-63. I meneghini alzano subito l’intensità con un primo quarto da 25-13, con Treviso che non riesce a contenere l’attacco milanese e scivola addirittura a -17 prima della pausa lunga (46-29). Nella terza frazione Milano non molla la presa e continua ad incrementare il vantaggio senza voltarsi le spalle fino al +22 (67-45) con sui si va all’ultima pausa breve del match. Quarto conclusivo di pura gestione per l’EA7 Emporio Armani forte del margine importante accumulato fino al 87-63 con cui si chiude il match in favore degli uomini di Ettore Messina che cancellano così la battuta d’arresto di mercoledì sera contro Brescia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro l’Efes Istanbul in Eurolega di venerdì dopo ben due overtime.

TOP SCORER:

Milano: Brooks 22, Mannion 15, Ricci e Totè 12

Treviso: Olisevicius 19, Ragland 14, Abdul-Rahman e Chillo 7

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-NAPOLI BASKETBALL 87-93

Colpo esterno di Napoli che espugna Trento prevalendo contro la Dolomiti Energia Trentino per 87-93. I partenopei si portano subito davanti alla prima sirena (15-20), con l’Aquila che non vuole cedere e rimane in scia con due soli punti da recuperare dopo 20′ (39-41). Nella ripresa i bianconeri riescono anche a mettere il naso avanti (50-49), con Napoli che trova un mini-break di 6-0 che gli consente di affrontare il quarto decisivo con due possessi pieni di vantaggio (63-69). Nel parziale conclusivo Trento tenta la zampata per portarsi a casa il match (75-71), ma gli uomini di coach Alessandro Magro ci credono e nei minuti finali riescono a piazzare la volata che vale la vittoria fuori-casa col punteggio di 87-93 per cancellare il ko di mercoledì sera contro Trapani.

TOP SCORER

Trento: Steward 23, Battle 20, Jakimovski 13

Napoli: Mitrou-Long 24, Bolton 17, Simms 16