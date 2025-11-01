Basket femminile, netto successo di Venezia in Serie A1. Schio piega la resistenza di Campobasso

Completati da poco i due anticipi che hanno aperto il programma della quinta giornata della Serie A1 di basket femminile, dove sono scese in campo l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio: andiamo a riepilogare brevemente come sono andate le due partite.

UMANA REYER VENEZIA-DINAMO SASSARI 86-44

L’Umana Reyer Venezia non lascia scampo alla Dinamo Sassari vincendo per 86-44 e rimanendo imbattuta dopo cinque giornate. Le oro-granata impongono fin da subito il proprio ritmo (17-10), alzando ulteriormente il livello nella seconda frazione per il +21 con cui si va all’intervallo lungo (45-24). Sassari non riesce proprio a contrastare lo strapotere offensivo delle padrone di casa, che non alzano il piede dall’acceleratore nella ripresa e continuano ad incrementare il vantaggio fino al +34 alla terza sirena (67-33) con solo nove punti concessi in 10’. La Dinamo cerca invano nel quarto conclusivo di limitare i danni, ma la Reyer sfonda anche quaranta punti di margine per il 86-44 con cui esulta di fronte al pubblico del Taliercio per il quinto successo in Campionato.

TOP SCORER

Venezia: Charles e Mavunga 17, Fassina 9

Sassari: Richards 10, Spinelli 8, Boros e Treffers 6

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-FAMILA WUBER SCHIO 70-76

La Famila Wuber Schio soffre nel finale ma riesce a piegare la resistenza di Campobasso vincendo per 70-76. Sfida che rispetta le aspettative della vigilia e si presenta equilibrata dopo 10’ (20-23), con le scledensi che cercano una prima fuga nel secondo quarto andando a +8 a metà partita (36-44). Campobasso scivola a -11 nella ripresa (40-51) ma trova la forza per reagire e rosicchiare qualche punto alle avversarie, con la Famila Wuber che conserva otto lunghezze di vantaggio all’ultima pausa breve (52-60). Nella frazione decisiva La Molisana tenta il tutto per tutto e riesce addirittura ad avvicinarsi a -2 mordendo le caviglie alle ospiti (65-67), ma Schio riprende ossigeno e riesce a piazza la ‘volata’ decisiva per il 70-76 con cui vince e risponde alla Reyer Venezia mantenendo la vetta della classifica e l’imbattibilità dopo cinque turni.

TOP SCORER

Campobasso: Gray e Simon 16, Madera 15

Schio: Zandalasini 17, C. Verona 13, Conde e Shephard 12