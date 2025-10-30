Basket femminile, vittoria esterna per la Dinamo Sassari in EuroCup

Vittoria importantissima per la Dinamo Sassari nella quarta giornata dell’EuroCup di basket femminile. La squadra sarda sbanca il campo del ZKK Ragusa Dubrovnik per 61-51, ottenendo un successo che permette alla formazione italiana di rimanere in piena corsa per la qualificazione alla fase successiva (al momento rientra anche tra le migliori quattro terze), che la Dinamo si giocherà sicuramente nella sfida casalinga contro Brno.

Partita dal basso punteggio, dove per Sassari sono sicuramente decisivi i 15 punti di Kourtney Richards. In doppia cifra chiudono anche Tamira Poindexter (12) e Deauzya Richards (11). Per la squadra croata la migliore è Nevena Vuckovic con 13 punti.

Una partita rimasta in equilibrio per tre quarti, con la Dinamo avanti di due punti prima all’intervallo e poi di cinque all’ingresso degli ultimi dieci minuti. Il parziale decisivo per Sassari arriva a sei minuti dal termine. Una scatenata Richards segna sette punti consecutivi, che permettono alla Dinamo di trovare il vantaggio sulla doppia cifra. Sassari chiude 61-51 ed ottiene una preziosissima vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ZKK RAGUSA DUBROVNIK – DINAMO SASSARI 51-61 (17-19, 10-10, 14-17, 10-15)

Dubrovnik: Cipcic 4, Strilic 4, Vuckovic 13, Milat, Majstorovic, Miloglav 3, Todoric 12, Zoric 2, Tokic, Duranovic, Mandic 11, Majstorovic 2

Sassari: Sammartino 7, Richards 11, Carangelo 5, Trozzola 3, Spinelli 1, Poindexter 12, Boros 1, Egwoh 1, Treffers 15, Turel 5