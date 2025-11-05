Basket femminile, Campobasso batte Braine e vola in vetta in EuroCup

Si è appena concluso alla Molisana Arena di Campobasso il match della quinta giornata del girone A della EuroCup Women e in campo sono scese la Magnolia Basket Campobasso e il Castors Braine, in un match tra le prime due della classe e che, dunque, valeva la vetta della classifica. Ecco come è andata.

Partono forte le padrone di casa, che nei primi minuti mettono in difficoltà la difesa belga e vanno sul 7-2. Dalla lunetta Reshanda Gray fa allungare Campobasso, anche se le Castors Braine restano in scia. Ma nel finale del primo quarto cambia ritmo la squadra molisana e va al primo stop avanti 24-13.

Non rallentano le padrone di casa nel secondo parziale, con Meldere che doppia le belghe ed è sempre la numero 10 di Campobasso a mettere in difficoltà la difesa delle Castors Braine, con le molisane che restano facilmente in doppia cifra di vantaggio. Sono sempre Meldere e Miccoli a far volare Campobasso che chiude il primo tempo avanti 50-31.

Le molisane ora devono solo gestire il netto vantaggio accumulato nel primo tempo per conquistare in solitaria la vetta della classifica nel girone, staccando proprio le belghe. E le atlete di coach Sabatelli non faticano a tenere sotto controllo le avversarie nel terzo quarto, che si chiude sul 78-48. L’ultimo quarto è garbage time e Campobasso vince 86-59 prenotando i playoff.