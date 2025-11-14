Beach Volley
Azzurre in controllo: Gottardi e Orsi Toth aprono il Mondiale di Adelaide con un successo netto
Inizia con il piede giusto il Mondiale di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth che superano 2-0 nel match d’esordio ad Adelaide la coppia canadese composta da Monkhouse e Belanger. Le azzurre partivano con i favori del pronostico e, senza strafare, hanno superato il primo test, che è servito anche come ambientamento in un contesto completamente nuovo.
Soprattutto in avvio di incontro le italiane hanno incontrato qualche difficoltà trovandosi un paio di volte sotto (5-6 e 9-10) prima di mettere a segno un paio di break che hanno permesso loro di portarsi sul 16-13. Nel finale Gottardi/Orsi Toth hanno gestito bene la fase cambio palla tenendo a debita distanza le canadesi e vincendo 21-18.
Nel secondo set, tolta di dosso un po’ di emozione, le italiane hanno giocato più sciolte e soprattutto sono partite meglio, portandosi subito sul 6-3 e poi sul 13-7. Il finale del secondo parziale non è stato una passeggiata, con un tentativo di rimonta delle nordamericane che però si sono fermate sul 19-17, prima di subire i due punti decisivi delle azzurre che dunque si sono imposte con il punteggio di 21-17.
Prime indicazioni importanti arrivano da Adelaide, dove il Mondiale di beach volley ha già acceso i riflettori su molte delle coppie più attese, sia nel torneo maschile sia in quello femminile.
Nel tabellone maschile partenza impeccabile per i campioni olimpici Mol/Sørum: il 2-0 su Hannibal/Llambías nel girone A conferma la Norvegia come riferimento assoluto del circuito. Sempre in Pool A, successo convincente anche per gli svizzeri Krattiger/Dillier nel derby contro Heidrich/Jordan, subito costretti a rincorrere.
In Pool B esordio autoritario per le prime due teste di serie: gli olandesi Boermans/de Groot hanno dominato i padroni di casa Ryan/Schubert, mentre i norvegesi Mol H./Berntsen hanno fatto valere muro e solidità nello “scontro di famiglia” contro Mol M./Mol.
Spettacolo in Pool D, con il 2-0 netto dei brasiliani Evandro/Arthur Lanci su Mora/Lopez, ma soprattutto con la maratona vinta da Henning/Wüst su Amieva/Bueno: dopo aver perso il primo set, i tedeschi hanno ribaltato tutto con un infinito 31-29 e un tiratissimo 19-17 al tie-break. Molto convincenti anche Bryl/Łosiak e Pfretzschner/Winter in Pool E, entrambi a segno 2-0, così come Diaz/Alayo e Pedrosa/Campos in Pool F, capaci di chiudere rapidamente i rispettivi debutti. In Pool G ottimo approccio per una delle coppie favorite, Hölting Nilsson/Andersson e per i francesi Rotar/Gauthier-Rat, protagonisti di una bella rimonta sui fratelli Bello nel match forse più equilibrato ed atteso di questa prima parte di giornata.
Nel torneo femminile le big hanno subito imposto il proprio marchio. In Pool A le brasiliane Thamela/Victoria hanno iniziato con un 2-0 su Gaona/Allcca, mentre le ucraine Lazarenko/Romaniuk hanno regolato Michelle/Corrales in due set, candidandosi a rivali dirette per il primo posto. In Pool F successo chiaro per le campionesse olimpiche Ana Patrícia/Duda, che fugano così i dubbi sulla loro condizione fisica attuale, sulle australiane Phillips/Mears, affiancate al comando dalle ceche Svozilova/Stochlova, a loro volta vincenti 2-0 contro Okla/Lunio.
In Pool G le statunitensi Shaw/Cheng hanno avuto la meglio sulle padrone di casa Fleming/Fejes, mentre le spagnole Dani/Tania hanno piegato in rimonta le lituane Paulikiene/Raupelyte al tie-break. Perfetto l’avvio anche in Pool K, con doppio 2-0 per le svizzere Anouk/Zoé e per le austriache Klinger/Klinger, subito in controllo dei rispettivi gironi.
