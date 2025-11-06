Velocità, tecnica e riconoscimento — in questa intervista esclusiva incontriamo Luca Robbiati, uno dei velocisti più interessanti del panorama dell’arrampicata italiana. Dall’esplosione internazionale con la Coppa Europa Speed 2024 (vincitore all-around) al bronzo ai Mondiali Universitari FISU 2024, fino al suo primo titolo italiano Speed 2025: Luca racconta come si costruisce un tempo competitivo (partenza, reattività, transizione), come si gestisce la pressione della gara a eliminazione e che significato ha oggi il riconoscimento nazionale per uno specialista della speed. Parleremo di: allenamento specifico, routine mentale pre-gara, i dettagli tecnici che fanno la differenza e gli obiettivi per la stagione successiva. Se vuoi capire cosa serve per scendere sotto i 5’’ e come si costruisce una carriera da velocista, questo video è per te. #LucaRobbiati #Arrampicata #SpeedClimbing #CampioneItaliano #CoppaEuropa #FISU #FOCUSarrampicata ⚡️ conduce Alice Liverani