Forza, tecnica e concentrazione
In questa puntata di FOCUS – Arrampicata, l’atleta italiano Filip Schenk racconta il suo percorso dalle prime falesie fino ai palcoscenici internazionali, tra titoli nazionali, gare di Coppa del Mondo e performance di spicco del 2024 e 2025.
Dall’allenamento alla gestione della pressione in gara, Filip condivide emozioni, strategie e il valore del riconoscimento per chi pratica uno sport in crescita come l’arrampicata.
Un’intervista per scoprire cosa serve per eccellere, superare i propri limiti e diventare un punto di riferimento per i giovani atleti italiani. ♂️
Parole chiave SEO: Filip Schenk, Arrampicata sportiva Italia, Lead, Boulder, Speed, Coppa del Mondo Arrampicata, Campionati Nazionali Arrampicata, riconoscimento sportivo, giovani atleti.
#FilipSchenk #Arrampicata #ArrampicataSportiva #Lead #Boulder #Speed #FOCUS #AliceLiverani #AtletiAzzurri #SportVerticale ♂️
conduce Alice Liverani