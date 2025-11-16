Alessia Orro e Myriam Sylla tornano in campo dopo la sosta e vincono da mattatrici in Turchia: ora lo scontro diretto!

La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è tornata in campo dopo un paio di weekend di assenza e le italiane hanno prontamente offerto prestazioni di rilievo dopo la pausa. Alessia Orro ha trascinato il Fenerbahce Istanbul alla vittoria nel big match della quinta giornata contro l’Eczacibasi: le ragazze di coach Marcello Abbondanza si sono imposte per 3-1 (25-13; 21-25; 25-15; 28-26) nella tana delle grandi rivali in una stracittadina sempre molto sentita e hanno difeso l’imbattibilità stagionale.

La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali ha messo a segno tre punti, mandando in doppia cifra tutte le sue attaccanti: 23 punti per l’opposto Melissa Vargas, 19 per la schiacciatrice Arina Fedorovtseva, 15 per il martello Hande Baladin contro il sestetto guidato da Magdalena Stysiak (25) ed Ebrar Karakurt (13), a cui non è bastato il sostegno dei 4.000 spettatori che hanno gremito l’Eczacibasi Spor Salonu per inseguire il risultato a effetto.

Myriam Sylla ha invece messo a segno 8 punti (35% in attacco, 42% in ricezione) ed è risultato il terzo terminale offensivo tra le fila del Galatasaray Istanbul dopo Kaja Grobelna (14 punti) e Ilkdin Aydin (10). Le giallorosse di coach Massimo Barbolini hanno travolto il poco quotato Bahcelievler Bld. con un secco 3-0 (25-22; 25-15; 25-19) di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu, rialzando la testa dopo il passo falso in cui erano incappate prima della sosta e incamerando il quarto successo stagionale:

Il Fenerbahce e il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti si trovano in testa alla classifica generale con 15 punti all’attivo e tre lunghezze di vantaggio nei confronti del Galatasaray. Si tornerà in campo giovedì 20 novembre e ci sarà spazio per l’attesissimo scontro diretto tra il Fenerbahce e il Galatasaray (ore 17.30): da una parte Alessia Orro e dall’altra Myriam Sylla, che si incroceranno in campo dopo il trionfo ai Mondiali. Il VakifBank risponderà in casa contro il modesto Kuzeyboru alle ore 12.00.