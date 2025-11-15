Mikaela Shiffrin apre con una schiacciante vittoria nello slalom di Levi. Albania sul podio con Lara Colturi

Vittoria numero 102 in Coppa del Mondo, sessantacinquesima in slalom, la nona a Levi. Numeri che certificano ancora una volta quanto Mikaela Shiffrin sia una campionessa straordinaria. L’americana domina il primo slalom della stagione sulle nevi finlandesi, realizzando anche il miglior tempo nella seconda manche ed infliggendo distacchi abissali a tutte le rivali. Una supremazia schiacciante quella della nativa di Vail che punta al 10/10 in questa stagione tra i rapid gates per mettere ulteriore pressione a Lara Gut-Behrami nel duello per la coppa generale.

Lara Colturi si fa uno splendido regalo di compleanno, concludendo al secondo posto, “prima tra le umane”. L’italiana che gareggia per l’Albania che ha centrato il suo quarto podio della carriera in Coppa del Mondo, il secondo nella specialità, risultando anche l’unica a rimanere sotto i due secondi di ritardo da Shiffrin (+1.69).

Primo podio della carriera in slalom per la tedesca Emma Aicher (+2.59), che conferma il potenziale enorme di un’atleta che è competitiva anche nella velocità e che sicuramente nei prossimi anni (magari già da questa stagione) può lottare per le posizioni di vertice della classifica generale di Coppa del Mondo.

Clamorosa rimonta dell’americana Paula Moltzan, che risale quindici posizioni e alla fine chiude al quarto posto a pari merito con la tedesca Lena Duerr (+2.74), che invece scivola di un posto rispetto alla prima manche. Ne perde due di posizioni la croata Zrinka Ljutic (+2.80), sesta al traguardo davanti alla slovena Neja Dvornik (+3.00) e la svizzera Wendy Holdener (+3.06). Molto brava la francese Marion Chevrier (+3.16), nona e al miglior risultato in carriera, mentre chiude la Top-10 l’austriaca Katharina Liensberger (+3.20).

L’Italia ha portato solo una rappresentante nella seconda manche ed è stata Emilia Mondinelli. La nativa di Brescia ha centrato il suo secondo piazzamento a punti della carriera in Coppa del Mondo, concludendo al ventisettesimo posto (+4.75).

Con questa vittoria Mikaela Shiffrin si porta al comando della classifica generale di Coppa del Mondo con 15o punti. L’americana precede la connazionale Paula Moltzan (130), poi Lara Colturi (116), l’austriaca Julia Scheib (100), vincitrice del gigante di Soelden, e le tedesche Lena Duerr ed Emma Aicher (68)