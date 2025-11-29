A che ora inizia la seconda manche del gigante femminile di Copper Mountain: il nuovo programma e canale tv

La seconda manche del gigante femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, incomincerà alle ore 21.30 di sabato 29 novembre. Questo è il nuovo orario definito dagli organizzatori: c’è infatti stato uno slittamento di trenta minuti rispetto al programma originario a causa della fitta nevicata avvenuta nella notte. I centimetri di manto bianco si sono accumulati e hanno costretto a un lavoro supplementare in pista, rinviando di mezzora l’avvio della prima manche (dalle 18.00 alle 18.30) e costringendo così a un posticipo anche della seconda parte di gara.

La neozelandese Alice Robinson ha firmato il miglior tempo sulla pista statunitense (59.03), con un vantaggio di 29 centesimi nei confronti della svedese Sara Hector. Decisamente più attardate le altre inseguitrici: l’austriaca Julia Scheib (terza a 0.60), la tedesca Lena Duerr (quarta a 0.94), la norvegese Thea Louise Stjernesund (settima a 1.08), la canadese Valerie Grenier (sesta a 1.11) e l’albanese Lara Colturi (sesta a 1.11).

La statunitense Mikaela Shiffrin, tra le favorite della vigilia, ha commesso qualche sbavatura di troppo e sarà chiamata a rimontare dalla 18ma piazza (a 1.74). La migliore delle azzurre è Asja Zenere (12ma a 1.38), mentre Sofia Goggia non è stata brillantissima ed è 24ma (a 2.19), subito alle spalle di Lara Della Mea (23ma a 2.08). La fuoriclasse bergamasca e le compagne di squadra proveranno a recuperare e a scalare la classifica nella seconda manche del gigante femminile di Copper Mountain.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda manche del gigante femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Copper Mountain sono otto ore indietro rispetto a noi).

A CHE ORA LA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE DI COPPER MOUNTAIN

Sabato 29 novembre

Ore 21.30 Gigante femminile a Copper Mountain, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA GIGANTE COPPER MOUNTAIN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.