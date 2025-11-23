A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025: programma 23 novembre, tv, streaming

Proseguono le competizioni in quel di Lohja, località della Finlandia che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di curling. In occasione del secondo giorno di gare assisteremo complessivamente a tre incontri della Nazionale italiana, rispettivamente due della squadra maschile ed uno della compagine femminile.

Il programma si aprirà alle ore 8:00 con la sfida tra gli azzurri di Joel Retornaz e l’Austria. I nostri ragazzi cercheranno di dare continuità dopo la prima vittoria arrivata contro la Norvegia (9-4). Poi, alle 13.00, il team capitanato da Stefania Constantini tornerà invece di nuovo sul ghiaccio per sfidare le norvegesi nella terza sfida del Round Robin dopo un day-1 contrassegnato dal successo contro la Lituania (8-7) e dalla sconfitta subita contro la Svizzera (4-8). In ultimo, alle 18:00, i giocatori tricolore affronteranno invece la Cechia in un vìs-a-vìs dai contorni imprevedibili.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2025 di curling per quanto riguarda la giornata odierna (domenica 23 novembre). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING OGGI

Domenica 23 novembre

Ore 08.00 Italia-Austria (maschile) – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 13.00 Italia-Norvegia (femminile) – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 18.00 Italia-Cechia (maschile) – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.