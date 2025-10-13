Ranking ATP (13 ottobre 2025): Alcaraz allunga su Sinner, Musetti rafforza la top-10. Che scalata di Vacherot!

Tempo di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis. Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato lungimirante visto quanto accaduto nel Masters1000 di Shanghai. La sua decisione di non prendere parte all’evento in Asia gli ha sorriso, per i risvolti nel ranking ATP. L’iberico, infatti, ha rafforzato la propria leadership nei confronti di Jannik Sinner, costretto al ritiro negli ottavi del torneo cinese per crampi, e guadagnato punti sull’azzurro viste le scadenze in graduatoria.

Il pusterese, infatti, insegue con un gap di 1340 punti. Alle spalle dei due primattori della stagione troviamo il tedesco Alexander Zverev (5930), l’americano Taylor Fritz (4645), il serbo Novak Djokovic (4580), lo statunitense Ben Shelton (4100), l’australiano Alex de Minaur (3935), Lorenzo Musetti (3645), il britannico Jack Draper (3590), infortunato e fuori fino al termine del 2025, e il russo Karen Khachanov (3190). Una posizione guadagnata dal toscano, considerando gli ottavi raggiunti a Shanghai, anche se le ambizioni erano quelle di fare più strada.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 13 ottobre 2025

1. Carlos Alcaraz 11340

2. Jannik Sinner 10000

3. Alexander Zverev 5930

4. Taylor Fritz 4645

5. Novak Djokovic 4580

6. Ben Shelton 4100

7. Alex de Minaur 3935

8. Lorenzo Musetti 3645

9. Jack Draper 3590

10. Karen Khachanov 3190

1000 cinese in cui il monegasco Valentin Vacherot è stato il protagonista assoluto. Partito dalle qualificazioni e con una classifica da n.204 ATP, il giocatore del Principato si è imposto in finale contro il cugino, Arthur Rinderknech, in un percorso a dir poco magico. Per questo risultato, Vacherot da oggi è n.40 del mondo, avendo guadagnato ben 164 posti rispetto all’ultimo aggiornamento.

Estendendo il discorso agli altri italiani, Flavio Cobolli si conferma il n.3 d’Italia (n.22 del mondo), ma deve guardarsi dall’ascesa di Luciano Darderi. L’italo-argentino è salito al 26° posto del ranking e potrebbe ulteriormente guadagnare per le poche “cambiali” nella sua classifica. Dietro di loro ci sono Lorenzo Sonego (n.47), Matteo Berrettini (n.61), Mattia Bellucci (n.71), Matteo Arnaldi (n.74) e Luca Nardi (n.83) in top-100.

ITALIANI IN TOP-100

Lunedì 13 ottobre 2025

2. Jannik Sinner 10000

8. Lorenzo Musetti 3645

22. Flavio Cobolli 1950

26. Luciano Darderi 1649

47. Lorenzo Sonego 1105

61. Matteo Berrettini 905

71. Mattia Bellucci 837

74. Matteo Arnaldi 818

83. Luca Nardi 747