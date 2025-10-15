Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Tennistavolo

Tennistavolo: agli Europei a squadre sorridono Austria e Cechia al maschile e Slovenia e Francia al femminile

Pubblicato

1 ora fa

il

Per approfondire:
Tennistavolo paralimpico Parigi 2024
Tennistavolo Parigi 2024 / IPA Sport

La lunghissima giornata dei playoff, che ha visto impegnate le squadre terze classificate delle otto pool maschili e femminili agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, si è ufficialmente conclusa a Zadar. Ecco come sono andate le cose sui campi di gara croati.

Tabellone Maschile
Austria e Cechia possono esultare: sono queste due le rappresentative che si sono prese i due pass per gli Europei 2027 a squadre al maschile. Austriaci capaci di battere 3-0 l’Ucraina e poi 3-1 i Paesi Bassi, mentre i Cechi si sono liberati prima dell’Italia e poi dell’Ungheria con un doppio 3-1.

Tabellone Femminile
Slovenia e Francia fanno festa. Le balcaniche con un doppio tortuoso 3-2 contro Grecia e Bulgaria, le transalpine con un 3-0 ripetuto conto Galles e quella Turchia che, in precedenza aveva eliminato 3-2 l’Italia. Domani queste due squadre si giocheranno invece il pass in palio per l’accesso ai Mondiali 2026 di Londra.

La rassegna tornerà di scena domani con gli ottavi di finale delle due competizioni.
Al maschile, secondo tabellone: 
Svezia-Polonia
Serbia- Romania

Slovenia-Moldavia
Spagna-Portogallo

Germania-Danimarca
Grecia-Croazia

Belgio-Turchia
Slovacchia-Francia

Al femminile, secondo tabellone:
Romania-Serbia
Slovacchia-Croazia

Polonia-Austria
Cechia-Paesi Bassi

Portogallo-Lussemburgo
Ungheria-Ucraina

Svezia-Spagna
Inghilterra-Germania

Argomenti correlati:
Pubblicità