Tennistavolo: agli Europei a squadre sorridono Austria e Cechia al maschile e Slovenia e Francia al femminile

La lunghissima giornata dei playoff, che ha visto impegnate le squadre terze classificate delle otto pool maschili e femminili agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, si è ufficialmente conclusa a Zadar. Ecco come sono andate le cose sui campi di gara croati.

Tabellone Maschile

Austria e Cechia possono esultare: sono queste due le rappresentative che si sono prese i due pass per gli Europei 2027 a squadre al maschile. Austriaci capaci di battere 3-0 l’Ucraina e poi 3-1 i Paesi Bassi, mentre i Cechi si sono liberati prima dell’Italia e poi dell’Ungheria con un doppio 3-1.

Tabellone Femminile

Slovenia e Francia fanno festa. Le balcaniche con un doppio tortuoso 3-2 contro Grecia e Bulgaria, le transalpine con un 3-0 ripetuto conto Galles e quella Turchia che, in precedenza aveva eliminato 3-2 l’Italia. Domani queste due squadre si giocheranno invece il pass in palio per l’accesso ai Mondiali 2026 di Londra.

La rassegna tornerà di scena domani con gli ottavi di finale delle due competizioni.

Al maschile, secondo tabellone:

Svezia-Polonia

Serbia- Romania

Slovenia-Moldavia

Spagna-Portogallo

Germania-Danimarca

Grecia-Croazia

Belgio-Turchia

Slovacchia-Francia

Al femminile, secondo tabellone:

Romania-Serbia

Slovacchia-Croazia

Polonia-Austria

Cechia-Paesi Bassi

Portogallo-Lussemburgo

Ungheria-Ucraina

Svezia-Spagna

Inghilterra-Germania