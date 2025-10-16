Holger Rune punta il dito sulle palline: “Sono il vero problema nel tennis attuale”

Sperando ancora di potersi qualificare per le ATP Finals 2025, il danese Holger Rune sarà tra gli osservati speciali del torneo di Stoccolma. Sul veloce indoor scandinavo, Rune si augura di andare fino in fondo e di portarsi a casa il titolo, in modo da mettere fieno in cascina nella Race, graduatoria di rendimento della stagione in corso e funzionale alla qualificazione al Master di fine anno a Torino.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il danese si è concentrato sulle varie problematiche del massimo circuito internazionale, parlando del calendario: “È tutto molto serrato, ma abbiamo ancora una certa libertà di scelta su quali tornei affrontare. Non mi piace affatto è che il numero di tornei ATP500 da giocare per guadagnarsi tutti i punti e il bonus in denaro sia aumentato, lo considero superfluo. Abbiamo una stagione molto lunga, ma in ogni caso, per me è un sogno che si avvera essere un tennista professionista“, ha commentato.

Si è sviluppato anche il tema del rallentamento e dell’omogeneizzazione dei campi negli ultimi tempi, ma Rune ha fornito una prospettiva leggermente diversa sulla questione. “La mia percezione è che questo non sia tanto dovuto ai campi, quanto piuttosto alla qualità delle palline. Dopo il Covid è successo qualcosa; credo che ci sia stato un cambiamento nei materiali. Sono palline che si consumano rapidamente ed è difficile generare velocità. È un argomento di cui ho parlato con altri tennisti, e condividono la mia opinione“, ha detto il danese.

L’attuale n.11 del mondo, dunque, ha menzionato una criticità di cui, effettivamente, altri giocatori avevano parlato. Viene in mente il caso del russo Daniil Medvedev. Quest’ultimo, come anche il greco Stefanos Tsitsipas, riteneva che queste palline potessero essere causa di infortuni, visto il ritmo serrato degli incontri.