Cambia l’avversario di Lorenzo Musetti a Vienna: Tsitsipas non si presenta

Alla fine non sarà Stefanos Tsitsipas il primo avversario di Lorenzo Musetti all’ATP 500 di Vienna 2025, in seguito al forfait del greco che ha dato la possibilità di entrare in extremis nel main draw ad un tennista sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni. Stiamo parlando del serbo Hamad Medjedovic, pupillo di Novak Djokovic che occupa attualmente la 67ma posizione del ranking mondiale.

Arriva dunque il terzo ritiro nel giro di un mese per Tsitsipas, che aveva già rinunciato allo swing asiatico cancellandosi da Pechino e Shanghai prendendo parte dopo gli US Open solamente alla sfida casalinga (davanti al pubblico di Atene) di Coppa Davis contro il Brasile di Joao Fonseca e al ricchissimo torneo esibizione di Riad denominato Six Kings Slam.

I problemi fisici continuano a perseguitare il 27enne ellenico, protagonista di una stagione sin qui fallimentare che lo ha fatto sprofondare fuori dalla top20 mondiale dopo aver giocato anche due finali Slam (Parigi 2021, Melbourne 2023) e vinto le ATP Finals 2019. Tsitsipas verrà rimpiazzato a Vienna da Medjedovic, 22enne nativo di Novi Pazar che non ha mai sfidato Musetti in passato.

Il toscano parte con i favori del pronostico, anche se il veloce indoor rappresenta forse la peggior superficie per le sue caratteristiche e allo stesso tutto sommato un contesto abbastanza favorevole per un giocatore che fa leva sulla potenza come Medjedovic. L’azzurro è chiamato comunque a vincere questo match per raccogliere punti importanti nella corsa verso la qualificazione alle Finals di Torino.