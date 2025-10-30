Tennis
WTA Chennai 2025, risultati 30 ottobre: Donna Vekic ai quarti, fuori Zeynep Sönmez
Il torneo WTA 250 di Chennai, in India, recupera i due giorni persi a causa della pioggia ad inizio settimana e riesce a far allineare i tabelloni ai quarti di finale sia in singolare che in doppio. Nel main draw di singolare, ormai orfano di tenniste italiane, si disputano tutti gli ottavi di finale nella stessa giornata.
L’impresa di giornata la firma la thailandese Lanlana Tararudee, che batte in rimonta la numero 1 del seeding, la turca Zeynep Sönmez, sconfitta per 2-6 6-3 6-3, e domani nei quarti affronterà la russa Polina Iatcenko, che elimina la polacca Katarzyna Kawa per 6-2 6-3.
La testa di serie numero 4, l’indonesiana Janice Tjen, rimonta e supera la ceca Linda Fruhvirtová, sconfitta con lo score di 2-6 6-3 6-2, e nel prossimo turno dovrà vedersela con la wild card slovacca Mia Pohánková, che elimina la numero 9 del seeding, la francese Diane Parry, per 6-3 6-4.
Nella parte bassa del tabellone la testa di serie numero 7, l’australiana Kimberly Birrell, piega la wild card indiana Shrivalli Bhamidipaty, battuta per 7-5 7-6 (2), e sfiderà la numero 3 del seeding, la croata Donna Vekić, che liquida l’altra wild card indiana, Sahaja Yamalapalli, battuta con un duplice 6-2.
Il derby australiano sorride alla lucky loser Arina Rodionova, che elimina la connazionale Storm Hunter, sconfitta in rimonta per 1-6 6-4 7-6 (9), e nei quarti di finale si troverà di fronte la rappresentante di Cina Taipei, Joanna Garland, che piega la qualificata nipponica Mei Yamaguchi per 5-7 7-5 7-5.
WTA 250 CHENNAI 2025 – RISULTATI 30 OTTOBRE
Ottavi di finale
Lanlana Tararudee (Thailandia) b. Zeynep Sönmez (Turchia, 1) 2-6 6-3 6-3
Polina Iatcenko (Russia) b. Katarzyna Kawa (Polonia) 6-2 6-3
Janice Tjen (Indonesia, 4) b. Linda Fruhvirtová (Cechia) 2-6 6-3 6-2
Mia Pohánková (Slovacchia, WC) b. Diane Parry (Francia, 9) 6-3 6-4
Kimberly Birrell (Australia, 7) b. Shrivalli Bhamidipaty (India, WC) 7-5 7-6 (2)
Donna Vekić (Croazia, 3) b. Sahaja Yamalapalli (India, WC) 6-2 6-2
Arina Rodionova (Australia, LL) b. Storm Hunter (Australia) 1-6 6-4 7-6 (9)
Joanna Garland (Cina Taipei) b. Mei Yamaguchi (Giappone, Q) 5-7 7-5 7-5