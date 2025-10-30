Errani/Paolini possono diventare n.1 al mondo alle WTA Finals? Gli scenari e la differenza sostanziale con la Race

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono nuovamente qualificate, a distanza di un anno, al torneo di doppio delle Finals: le azzurre hanno chiuso il WTA Tour 2025 al primo posto nella Race, mentre al momento nel ranking occupano il terzo posto a pari merito.

La Race, infatti, si basa sui risultati di ciascuna coppia nell’arco della stagione fino alle Finals, dunque una tennista appare in classifica tante volte quante sono le compagne diverse con cui ha giocato, mentre il ranking si basa sui risultati che ciascun tennista ha ottenuto nelle 52 settimane, indipendentemente dalla compagna con cui ha giocato.

Le azzurre potrebbero anche diventare le numero 1 del mondo nella specialità a Riad: la corsa è sulla ceca Katerina Siniakova, attualmente prima a quota 8375, con ben 1260 punti di vantaggio sulle due italiane. La ceca scarterà 195 punti in caso di risultato migliore a Riad, mentre Errani e Paolini ne perderebbero 120.

Vincendo il torneo da imbattute, dunque, Errani e Paolini potranno arrivare a 8495, con 120 punti di margine sulla quota alla quale si trova al momento Siniakova: la ceca, per restare alle spalle delle azzurre, dovrà vincere al massimo un match alle Finals, portandosi a quota 8380.

ERRANI E PAOLINI DIVENTANO NUMERO 1 DI DOPPIO SE…

Vincono le WTA Finals da imbattute e, contemporaneamente, Kateřina Siniaková vince al massimo un match

RANKING WTA DOPPIO PRIMA DELLE FINALS

1 Kateřina Siniaková 8375 (scarto 195 punti in caso di miglior risultato)

2 Taylor Townsend 7895 (scarto 10 punti in caso di miglior risultato)

3 Sara Errani 7115 (scarto 120 punti in caso di miglior risultato)

3 Jasmine Paolini 7115 (scarto 120 punti in caso di miglior risultato)

5 Erin Routliffe 6250 (scarto 120 punti in caso di miglior risultato)

6 Jeļena Ostapenko 5925 (scarto 120 punti in caso di miglior risultato)

Tutte le altre tenniste in classifica non possono superare Errani e Paolini alle Finals

RACE WTA DOPPIO 2025 DEFINITIVA

1 Sara Errani/Jasmine Paolini 7115

2 Taylor Townsend/Kateřina Siniaková 6290

3 Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe 5378

4 Elise Mertens/Veronika Kudermetova 4968

5 Diana Shnaider/Mirra Andreeva 4660

6 Hsieh Su-Wei/Jeļena Ostapenko 4291

7 Tímea Babos/Luisa Stefani 3900

8 Asia Muhammad/Demi Schuurs 3430