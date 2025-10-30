WTA Hong Kong 2025: Bencic avanti, Mboko batte Eala nel torneo delle storie

Si completa il quadro degli ottavi di finale a Hong Kong, dove tre dei quattro match odierni non hanno propriamente vissuto il sapore della lotta. Semmai, c’è la possibilità di raccontare alcuni tipi di storie che passano attraverso gli incontri odierni. E riguardano sia le big che le meno note.

In tema di big, chiaramente, non si può prescindere da Belinda Bencic. La svizzera non ha problemi con la cinese Yafan Wang, con cui non aveva mai giocato anche perché le traiettorie agonistiche delle due sono state profondamente diverse. Per l’elvetica, sul cui ritorno ai vertici si è anche espresso Andy Roddick nel suo celebre podcast Served, netto 6-2 6-2 e quarto in arrivo con la spagnola Cristina Bucsa.

Era uscita dalle 200 nel 2025 dopo un passaggio da numero 164 nel giugno 2023: oggi Himeno Sakatsume, 24 anni, della prefettura di Niigata, è per la prioma volta ai quarti di un torneo WTA dopo aver sconfitto la ventinovenne Eudice Chong, anche lei con un percorso particolare: 213 del mondo a dicembre 2022, bronzo alle Universiadi di Napoli 2019, era uscita dalle 600, ha ricevuto una wild card e ha superato un turno dopo una carriera indubbiamente migliore da doppista. 6-2 6-1 il punteggio a favore di Sakatsume, che ora avrà l’australiana Maya Joint.

Molto, molto netto, invece, il 6-1 6-1 di Anna Kalinskaya su Shuai Zhang. Per la russa, quest’anno abbastanza in ombra rispetto al 2024 con gli unici picchi a Washington (finale) e a Cincinnati (quarti), è comunque il settimo quarto di finale del 2025.

Dall’altra parte della rete troverà Victoria Mboko. La canadese vince l’incontro senz’altro di maggior richiamo del giorno, con la filippina Alexandra Eala. Un richiamo, questo, dovuto al fatto che le due sono in ascesa e ognuna ha alle spalle una vera impresa nella stagione che volge al termine. Eala, peraltro, spreca un vantaggio di 4-1 nel terzo set prima di cedere dopo quasi due ore e mezza. E per Mboko, dopo un periodo negativo di risultati seguito al clamoroso colpo di Montreal, adesso sembra esserci un po’ più di continuità.

RISULTATI WTA 250 HONG KONG OGGI

Bencic (SUI) [WC] [1]-Y. Wang (CHN) [PR] 6-2 6-2

Sakatsume (JPN) [Q]-Chong (HKG) [WC] 6-2 6-1

Kalinskaya [6]-Zhang (CHN) 6-1 6-1

Mboko (CAN) [3]-Eala (PHI) 3-6 6-3 6-4