WTA Chennai 2025, Kimberly Birrell vince una maratona contro Garland e approda in finale. Sfida contro Tjen

Giornata di semifinali nel WTA250 di Chennai. Sul cemento indiano si è assistito a partite piuttosto tirate che hanno portato ai nomi delle due finaliste. In particolare, confronto lunghissimo quello tra l’australiana Kimberly Birrell (n.117 WTA) e la taiwanese Joanna Garland (n.132 del mondo).

L’aussie ha fatto calare il sipario in un’autentica maratona. Incontro durato 3 ore e 19 minuti di gioco in cui Birell ha avuto il pregio di non arrendersi dopo il primo set perso al tie-break 7-6 (2). La n.7 del seeding ha fatto valere il proprio tennis nel secondo parziale (6-3) e nel terzo è riuscita a prodursi in una rimonta ai limiti dell’incredibile. Sotto 0-5 e cancellando ben cinque match-point nel nono game, l’australiana è stata in grado di prevalere sul 7-5.

Nella prima semifinale tra la thailandese Lanlana Tararudee (n.171 del ranking) e l’indonesiana Janice Tjen è stata quest’ultima a spuntarla. Sono stati due tie-break a dar ragione a Tjen, brava a giocare al meglio i punti importanti, spalle al muro. Sullo score di 7-6 (6) 7-6 (5) in 2 ore e 25 minuti di gioco, l’indonesiana ha potuto festeggiare.

Si prospetta un atto conclusivo interessante, aperto a qualsiasi risultato. Da capire se il grande impegno psicofisico del match odierno andrà a condizionare Birrell o se l’esaltazione della vittoria saprà darle energie supplementari contro Tjen.