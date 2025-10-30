Volley femminile, Macerata batte San Giovanni nella sfida tra neopromosse

Non soltanto la vittoria di Milano sul campo di Perugia in una serata ricca di pallavolo. Macerata ha sconfitto San Giovanni in Marignano per 3-0 (25-23; 25-20; 25-18) in occasione del posticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le marchigiane hanno dettato legge nella sfida tra neopromosse, esultando di fronte al proprio pubblico.

Nel primo set le padrone di casa si sono issate sul 14-8 e hanno contenuto il tentativo di rimonta delle avversarie; nel secondo parziale hanno preso il largo in avvio (8-2) e non hanno tremato quando le romagnole si sono avvicinate sul 17-19; tutto facile nella terza frazione e secondo successo stagionale in tasca.

Macerata si è issata all’ottavo posto in classifica con otto punti all’attivo, mentre San Giovanni in Marignano rimane in ultima posizione e deve ancora rimandare l’appuntamento con la conquista del primo set della propria storia nel massimo campionato italiano. A mettersi maggiormente in luce sono state Suvi Katriina Kokkonen (16 punti, 3 ace) e Isidora Kockarevic (15, 2 ace), da annotare anche le 9 marcature di Clara Decortes e le sette di Alessia Mazzon. Tra le fila delle ospiti le migliori sono state Edinara Brancher (13) e Martina Bracchi (10).