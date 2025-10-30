Volley femminile, Milano espugna Perugia: Egonu top scorer, Pietrini torna in doppia cifra

Milano ha sconfitto Perugia con un secco 3-0 (25-20; 25-23; 25-17) nel posticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine hanno rispettato il pronostico della vigilia al PalaBarton, espugnando la tana delle umbre con il massimo scarto e conquistando la quarta vittoria stagionale in campionato. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono salite al quarto posto in classifica con 13 punti all’attivo, a una lunghezza di ritardo da Novara e a -4 dalle capolista Conegliano e Scandicci (le toscane hanno disputato un incontro in più). Quarto ko per le umbre, che restano al decimo posto a +1 sulla zona retrocessione.

Le meneghine sono state brave a rimontare da 7-11 nel primo set, poi sul 20-19 siglato dal muro di Mazzaro è emersa la caratura delle ospiti: Bosio pareggia vincendo un contrasto a rete, Williams sbaglia, Egonu firma un bel diagonale, Danesi si esalta con un bel muro, Mazzaro sbaglia il primo tempo e Lanier chiude i conti in diagonale. La Numia ha provato ad allungare nel secondo parziale con due stoccate di Egonu e un ace di Sartori (9-6), poi si sono fatti sentire anche l’ace di Lanier e i muri di Mazzaro e il diagonale di Pietrini (14-16). Lotta serratissima, sono stati i colpi di Egonu e Pietrini a fare la differenza.

Il solco nel terzo set è stato creato a suon di muri da parte di Milano, che ha preso il largo con disinvoltura e ha controllato la situazione, meritandosi la vittoria. L’opposto Paola Egonu ha chiuso da top scorer con 13 punti, alla pari con la schiacciatrice Khalia Lanier. Il martello Elena Pietrini ha messo a segno 12 punti, risultando pienamente recuperata dopo un’ultima stagione molto complicata. La centrale Anna Danesi ha ruggito con cinque muri (sette punti complessivi), affiancata da Benedetta Maria Sartori (6 punti, oggi preferita a Hena Kurtagic) sotto la regia di Francesca Bosio. Tra le fila di Perugia le migliori sono state Beatrice Gardini (11) e Kashauna Williams (9).