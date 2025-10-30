Volley, Verona vola in testa alla Superlega! Affondo solitario: Sani brillante, Keita decisivo, Milano ko

Verona ha sconfitto Milano per 3-0 (25-22; 25-22; 25-20) nel posticipo della terza giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Gli scaligeri hanno recuperato da 7-12 e 17-19 nel primo set, hanno recuperato un break di svantaggio in un momento critico del secondo parziale (19-21) e hanno poi dominato la terza frazione con grande disinvoltura.

Terzo successo consecutivo per i ragazzi di coach Fabio Soli, che difendono la propria imbattibilità nel torneo e si issano al comando solitaria della classifica generale con nove punti all’attivo. La formazione veneta sta dimostrando di essere una outsider nella lotta per lo scudetto, per il momento vantano una lunghezza di margine su Perugia e due nei confronti di Civitanova e Modena, mentre Trento di trova a -3 (i Campioni d’Italia hanno perso lo scontro diretto contro la Lube ieri sera).

A mettersi maggiormente in luce sono stati gli attaccanti Noumory Keita (14 punti) e Rok Mozic (12), buona prova da parte dello schiacciatore Francesco Sani, che ha sostituito Darlan Souza dopo il primo set e ha messo a segno 9 punti sotto la regia di Micah Christenson. Da annotare la prestazione dei centrali Lorenzo Cortesia (9) e Marco Vitelli (5), mentre a Milano non sono bastati Francesco Recine e Ferre Reggers (10 punti a testa). Secondo stop di fila per Milano, che rimane al nono posto con due punti all’attivo.