Volley, Mattarella esalta il trionfo azzurro ai Mondiali: “Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi”

L’Italia realizza un’impresa titanica e vince in meno di un mese i Campionati Mondiali di volley sia al femminile che al maschile, completando una doppietta iridata senza precedenti nello stesso anno per i colori azzurri in uno sport di squadra olimpico. Le due Nazionali italiane di pallavolo saranno ricevute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di mercoledì 8 ottobre alle ore 16.

Il Capo dello Stato nel frattempo si è congratulato a distanza con la squadra guidata dal CT Ferdinando De Giorgi dopo la vittoria in finale sulla Bulgaria e la conquista del secondo titolo mondiale consecutivo: “Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi“.

Un trionfo celebrato dalle istituzioni italiane ed in particolare dal Presidente del CONI: “Che vittoria leggendaria! È un orgoglio celebrare anche l’oro iridato della Nazionale maschile di pallavolo, subito dopo quello conquistato dalla rappresentativa femminile del ct Velasco. Il suggello di un momento unico e magico: per la prima volta due squadre tricolori di una disciplina salgono sul tetto del mondo nello stesso anno.

Complimenti ai nostri atleti, allo staff tecnico guidato da Ferdinando De Giorgi e a tutta la Federazione, emblema dell’eccellenza sportiva italiana nel firmamento internazionale. Un grande abbraccio a Giuseppe Manfredi, che è riuscito a salvaguardare un patrimonio azzurro che sta facendo la storia. Siamo fieri di voi“, le parole di Luciano Buonfiglio.