Volley femminile, Conegliano e Scandicci al Mondiale per Club: chi saranno le avversarie? Svelate date e sede

I Mondiali per Club 2025 di volley femminile si disputeranno a San Paolo (Brasile) tra l’8 e il 15 dicembre. A comunicarlo è stato Luizomar de Moura, il tecnico dell’Osasco, società organizzatrice dell’evento e dunque ammessa di diritto alla rassegna iridata. C’è però stato un forfait a un mese e mezzo dalla manifestazione: le vietnamite del VTV Binh Dien Long An hanno rinunciato perché in concomitanza si disputeranno i Giochi del sud-est asiatico in Thailandia.

Resta da capire se la FIVB procederà con una sostituzione/invito e se oppure si disputerà un torneo monco, con un girone da quattro squadre e l’altro da tre formazioni (le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate). L’Italia sarà rappresentata da Conegliano e Scandicci, che si sono fronteggiate nell’ultima finale della Champions League vinta dalle Pantere. La corazzata veneta andrà a caccia del quarto sigillo dopo quelli del 2019, 2022 e 2024, mentre le toscane proveranno a stupire.

La Federazione Internazionale ha già comunicato le altre partecipanti, oltre alle italiane e all’Osasco: le brasiliane del Dentil Praia Clube, le peruviane del Club Alianza Lima, le kazake del Zhetsyu VC, le egiziane dello Zamalek Sporting Club. Non ci saranno formazioni cinesi e turche, salvo inviti per rimpiazzare le vietnamite. Tutto lascia pensare a un nuovo duello tra le Campionesse d’Italia e la Savino Del Bene, anche se non andranno sottovalutate le realtà di casa.