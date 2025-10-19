F1, GP Usa 2025. Max Verstappen adesso fa veramente paura alle McLaren! Piastri e Norris sotto pressione

Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno che si disputerà nella serata di domenica 19 ottobre sarà ancora più rovente di quanto le temperature lascino presupporre. Quando accaduto nella Sprint race di sabato, durante la quale le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris sono state eliminate alla prima curva da uno spettacolare quanto incruento incidente, aumenta l’aspettativa sulla gara vera e propria.

Incruento in termini fisici, ma sanguinoso nell’ottica della rincorsa al Mondiale piloti, perché Max Verstappen – partito dalla pole position – ha ringraziato, prendendosi il successo. In questo modo, l’olandese ha rosicchiato 8 punti al duo papaya, con Piastri che resta a +22 su Norris, ma Super Max è ora a -55 dall’australiano e -33 dal britannico.

Continua, dunque, l’emorragia a cui sono soggetti i piloti del Team di Woking. Il vantaggio sul fuoriclasse neerlandese resta cospicuo, ma si sta riducendo viepiù. Peraltro, Verstappen oggi partirà nuovamente dalla pole position con Norris al suo fianco. Piastri, viceversa, è solo sesto sulla griglia. D’altronde la sua monoposto è quella uscita più malconcia dalla carambola iniziale, dovendo essere ricostruita interamente. Comprensibile che Oscar non avesse piena confidenza con essa.

Insomma, questo Mondiale 2025 è tutto fuorché deciso. Max ci prova, ci crede, fa di tutto per inanellare il quinto titolo consecutivo. I due wannabe champions patiscono e per conseguire il numero uno ora devono sopportare una pressione sempre maggiore. Devono guadagnarselo, quel casco iridato a cui ambiscono. Servono sangue freddo e attributi, da mettere in pista già oggi.

La Ferrari sorride per la performance nella qualifica che ha determinato la griglia di partenza del GP. Charles Leclerc è terzo, Lewis Hamilton quinto. Ieri, nella Sprint, le Rosse non sono riuscite a salire sul podio neppure in un evento in cui le McLaren hanno lasciato campo libero agli altri. Oggi andrà meglio? Non sarà semplice, ma quantomeno c’è la speranza di assaggiare lo champagne in compagnia di chi si sta giocando il titolo.