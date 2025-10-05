Vela
Vela: il Team Emirates di Fletcher si aggiudica il SailGP di Cadice, indietro l’Italia di Ruggero Tita
Termina con il successo del Team Emirates il SailGP di Cadice, penultimo appuntamento del celeberrimo circuito velistico definito come la “Formula 1 del mare”. Buona prestazione per i britannici, abili a prendersi la vetta dopo aver chiuso il primo giorno di competizioni al primo posto.
Nello specifico, l’equipaggio guidato da Dylan Fletcher ha cominciato il day-2 con un quinto posto, per poi accomodarsi in quarta posizione nella regata successiva e in sesta nell’ultima arrivando così a quota 49 punti, appena cinque lunghezze in più della Germania di Erik Heil, seconda con 44 davanti ai Black Foils di Peter Burling, terzi con 42.
Solo quarta invece la formazione danese Rockwoll Racing di Nicolai Sehested, ieri al comando ed alla fine ai ridossi del podio con 41 punti totali. Chiudono la top 4 i Los Gallos di Diego Botin con 35 punti davanti alla Francia di Quentin Delapierre, sesta a 33.
Non particolarmente positiva (complice anche le condizioni non facili) infine la prova del team Red Bull Italia di Ruggero Tita, oggi in gradi raccogliere soltanto un punto, precisamente nella settima prova, concludendo dunque la tappa in coda con dodici punti complessivi. L’ultimo appuntamento del SailGP si svolgerà ad Abu Dhabi il 29 ed il 30 novembre.