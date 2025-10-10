Vela, Germani-Caruso quarte dopo il primo giorno di final series ai Mondiali 49erFx

Rimangono in scia Jana Germani-Bianca Caruso dopo il quarto giorno di competizioni, nonché il primo di final series, ai Mondiali 2025 di vela, classe 49erFx. Le azzurre infatti dopo le uniche due regate andate in scena quest’oggi sono rimaste ai piedi del podio, non distanti dal gradino più basso.

Nello specifico le nostre due portacolori hanno trovato un piazzamento al quindicesimo posto nel primo segmento, per poi scivolare al venticinquesimo (posizione scartata) nel secondo, ottenendo così complessivamente 66 punti netti. Le iberiche Paula Barcelò-Maria Cantero si sono invece attestate nella terza posizione provvisoria con 62 punti.

Al comando svettano sempre le svedesi Vilma Bobek-Ebba Berntsson con 47, complice una giornata da 5-6. Discrete le prove delle canadesi Georgia Lewin Lafrance-Antonia Lewin La France, seconde con 52 a seguito di un 11-5. Venticinquesimo posto invece per Sofia Giunchiglia-Giulia Schio con 127 dopo aver guadagnato rispettivamente la ventesima e la ventunesima moneta.

Nella classe 49er avanti con discreto margine ci sono gli iberici Diogo Botin-Florian Trittel Paul, oggi primi e quinti, due posizioni che gli hanno permesso si raggiungere 42 punti netti arginando gli olandesi Bart Lambriex van Aanholt-Floris van de Werken, secondi con 57, oltre che gli australiani Jack Ferguson-Jack Hildebrand, terzi con 61.