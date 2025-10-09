Vela, Ugolini/Giubilei brillano nella flotta Gold e volano in testa ai Mondiali Nacra 17!

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno raggiunto con pieno merito la leadership provvisoria della classifica generale al termine della terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento nel suggestivo scenario del Golfo degli Angeli a Cagliari. L’equipaggio azzurro ha vinto infatti le prime due regate della flotta Gold e sarebbe balzato al comando della graduatoria anche con il format tradizionale, quindi senza il reset effettuato in quest’occasione dopo le Qualifying Series.

In ogni caso Ugolini/Giubilei, vice-campioni d’Europa in carica e bronzo iridato un anno fa a La Grande Motte, guidano la classifica assoluta a quota 5 punti (avendone accumulati 3 d’ufficio per il terzo posto maturato ieri dopo sei regate di qualificazione) e fanno subito un importante passo in avanti verso l’accesso alla finalissima (riservata solo a quattro barche) che assegnerà il titolo mondiale.

Con questo nuovo format è ancora presto per poter sognare in grande, ma nel frattempo Ugolini/Giubilei possono gestire un vantaggio di 4 punti sui formidabili britannici John Gimson/Anna Burnet (oggi 5-3 di parziale), 6 sui turchi Sinem Kurtbay/Alican Kaynar (3-6), 8 sui neerlandesi Willemijn Offerman/Scipio Houtman (2-2 partendo dalla nona piazza delle Qualifying Series) e 10 sugli argentini Mateo Majdalani/Eugenia Bosco (4-7).

Day-3 negativo per le altre due coppie italiane ammesse alla flotta Gold: 17° posto assoluto per Margherita Porro/Andrea Spagnolli (15-17) e 18° per Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak (19-15). Domani il programma prevede altre tre prove di Gold Fleet, e se tutto dovesse filare liscio se ne disputeranno tre anche sabato 11 ottobre prima della Medal Series (una regata non scartabile e poi la Finale) domenicale.