Un ritrovato Alexander Zverev: concreto terzo incomodo alle ATP Finals?

Nel cammino di uno sportivo l’idea della sconfitta è sempre quella meno piacevole da dover accettare. Esistono però determinate circostanze in cui la prestazione offre indicazioni molto più importanti al di là del mero risultato. L’odierna battuta d’arresto nella finale del torneo ATP 500 di Vienna rilancia in maniera autorevole le quotazioni di Alexander Zverev e lo rende un candidato credibile in vista delle prossime ATP Finals.

Il tedesco, dopo aver vissuto mesi difficili nei quali i risultati hanno stentato ad arrivare e la fiducia nei propri mezzi ha probabilmente vacillato, ha affrontato il numero 2 del mondo a viso aperto, lo ha messo più volte in difficoltà e ha ceduto il passo solo al termine di una battaglia senza esclusione di colpi che ha sfiorato le due ore e mezza di durata.

Il numero tre del ranking ATP si trova a suo agio sui campi indoor e, anche in considerazione del sempre più possibile forfait di Novak Djokovic a Torino, sembra, forse insieme a Taylor Fritz, l’unico profilo in grado di poter provare ad insidiare quello che si presenta come l’incontrastato dominio dei due protagonisti assoluti del circuito, due autentiche macchine da guerra che nella loro miglior versione sanno essere letteralmente ingiocabili per qualsiasi avversario.

Fondamentale ora procedere al rapido recupero delle energie dal punto di vista mentale e fisico per presentarsi al meglio a Parigi e sfruttare così la settimana in terra francese come concreta possibilità di una prova generale svolta ai massimi livelliin vista di Torino. L’esordio nel torneo è previsto contro il vincente del derby argentino Carabelli-Etcheverry,