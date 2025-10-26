Zverev: “Sinner ingiocabile negli ultimi due anni. Per me è stata una buona settimana”

Nella finale del torneo ATP 500 di Vienna Jannik Sinner, offrendo l’ennesima dimostrazione di una straordinaria forza di volontà, rimonta l’eccellente Alexander Zverev 3-6 6-3 7-5 in due ore e ventinove minuti. Il numero due del mondo torna così al successo nella capitale austriaca dopo il trionfo del 2023 e si aggiudica il ventiduesimo titolo della sua carriera, l’ottavo indoor e il quarto stagionale.

Il numero uno d’Italia esce alla distanza dopo un inizio molto difficile, riesce ad essere più lucido del rivale nei momenti chiave della contesa e riceve un contributo fondamentale dal servizio. Il numero tre del mondo esce a testa altissima dalla partita e può certamente trarre nuove energie dalla splendida prestazione odierna.

Il tedesco ritrovava una finale dopo quella disputata nello scorso mese di giugno sull’erba di Stoccarda, incontro perso con Taylor Fritz, e, dopo mesi difficili, può guardare con rinnovata fiducia al finale di un’annata nel quale potrebbe recitare il ruolo di terzo incomodo tra i due fenomeni del circuito.

Alla fine della partita il numero tre del ranking ATP commenta così il match e la settimana: “Congratulazioni a Jannik, credo che negli ultimi due anni sia ingiocabile. Hai vissuto un anno straordinario disputando le quattro finali dello Slam, sei stato il miglior giocatore in questa settimana. Il tuo team è bravissimo, continuate a lavorare così perché siete parte integrante del cammino di Jannik. Per me è stata una buona settimana se penso a come eravamo partiti. Ringrazio gli organizzatori del torneo, uno dei migliori dell’anno. Grazie al pubblico che ha creato una cornice stupenda per tutta la settimana“.