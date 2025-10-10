Altri video
FOCUS con Alessandro Fabian – Un viaggio nella determinazione, nel triathlon italiano, tra gare lunghe, sfide personali e la voglia di rimanere al top nonostante tutto.
In questo video parliamo di:
come hai trovato un nuovo equilibrio tra famiglia e impegno agonistico dopo essere diventato papà per la seconda volta;
la preparazione in altura nel 2024, le tecniche che ti hanno reso più forte;
la vittoria all’Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2025 grazie a una rimonta decisiva nella corsa;
il PeschieraTri ottobre 2024: primo “olimpico no draft” della stagione e recupero dopo problemi fisici;
i tuoi obiettivi futuri: cosa vuoi ottenere ancora nel triathlon, quali gare ti stimolano, cosa significa per te continuare ad allenarti con passione anche con l’esperienza.
Se vuoi capire cosa serve davvero per restare competitivo anche quando il percorso diventa complicato, questo è il video che fa per te.
Conduce Alice Liverani