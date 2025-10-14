Tour of Guanxi 2025, Paul Magnier vince la prima tappa in volata davanti a Kanter e Meeus

La stagione internazionale del ciclismo su strada è ormai agli sgoccioli, e quest’oggi ha preso il via in Cina il Tour of Guanxi 2025, uno degli ultimi eventi World Tour dell’anno. La tappa inaugurale, con partenza e arrivo a Fangchenggang dopo 149 chilometri prevalentemente pianeggianti, si è decisa allo sprint con il successo del francese Paul Magnier.

La volata di gruppo è stata condizionata in parte da una caduta nelle battute conclusive che ha scompaginato i piani di alcune squadre, e alla fine è stato il velocista della Soudal Quick-Step ad imporsi confermando il suo ottimo stato di forma dopo aver dominato la scena negli sprint delle ultime settimane al Giro di Slovacchia e successivamente alla CRO Race.

Si tratta della quindicesima vittoria in stagione per il 21enne transalpino, che archivia inoltre la seconda affermazione della carriera nel World Tour dopo il primo posto alla quarta tappa del Giro di Polonia. Podio odierno completato in seconda posizione dal tedesco Max Kanter (XDS Astana Team) ed in terza piazza dal belga Jordi Meeus (Red Bull – Bora – Hansgrohe), mentre il migliore degli italiani al traguardo è Davide Cimolai (Movistar) 24°.